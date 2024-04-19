شخص يحرق نفسه أمام محاكمة ترامب في نيويورك ، فما القصة؟

أقدم شخص مساء اليوم بإحراق نفسه مساء أمام المحكمة في نيويورك التي تنعقد بها المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاء هذا وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان"، وتلقى هذا الشخص العلاج الطبي ونقل من المكان على نقالة.

https://twitter.com/i/web/status/1781394094087881078 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ظروف الحدث غير واضحة. وتحدثت شبكات التواصل الاجتماعي عن رائحة لحم محروق في الهواء الطلق. مسؤولو الطوارئ في نيويورك قالوا إنه ليس من الواضح ماهية الخلفية لهذا العمل.

وانتهت اليوم عملية اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة الجنائية المتعلقة بدفع ترامب أموالا مقابل صمت نجمة إباحية. ويمكن الآن لمحامي الدفاع والادعاء العام الإدلاء بكلماتهم الافتتاحية، ومن المتوقع أن يفعلوا ذلك الأسبوع المقبل.

سيقوم المحلفون الـ12 بدراسة الأدلة في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس سابق. تتكون هيئة المحلفين من سبعة رجال وخمس نساء. ويتهم ترامب بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعه محاميه السابق مايكل كوهين لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016 لمنعها من نشر حقيقة أنهما أقاما علاقة جنسية قبل عشر سنوات.

وأصر ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق تجارية، ونفى وجود علاقة مع دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد. ويحاكم ترامب في ثلاث محاكمات جنائية أخرى، لكن هذه هي المحاكمة الوحيدة التي ستتم بشكل مؤكد قبل موعد الانتخابات. وحتى في حالة إدانته بالقضية، يمكن انتخابه لمنصب الرئيس وشغل المنصب.