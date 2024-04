شخص يحرق نفسه أمام محاكمة ترامب في نيويورك ، فما القصة؟

أقدم شخص مساء اليوم بإحراق نفسه مساء أمام المحكمة في نيويورك التي تنعقد بها المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاء هذا وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان"، وتلقى هذا الشخص العلاج الطبي ونقل من المكان على نقالة.

