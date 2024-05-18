الحكم بالسجن على الشخص الذي اقتحم منزل نانسي بيلوسي وحاول خطفها وضرب زوجها

أصدرت القاضية جاكلين سكوت كورلي (الجمعة) حكما بالسجن لمدة 30 عامًا على ديفيد ديباف، البالغ من العمر 44 عامًا، بعد أن وجد مذنبًا في محاولة خطف نانسي بيلوسي حين كانت تشغل منصب رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة، وقام بمهاجمة زوجها بالمطرقة خلال محاولة الخطف.

اعترف ديفاب خلال شهادته بأنه في 28 أيلول/أكتوبر 2022 اقتحم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو، وذلك بغرض اختطافها و"كسر ركبها". ضرب زوج بيلوسي، بول، بالمطرقة، وقال إن خطته هي إنهاء ما كان يعتبره كفساد السلطة. تسجيل الفيديو الذي التقطته الكاميرا الموضوعة على أجساد رجال الشرطة، ويظهر بول بيلوسي الذي كان حينها يبلغ من العمر 82 عامًا، أثار ضجة في جميع أنحاء العالم.

(San Francisco Police Department via AP, File)

ديفاف متهم بالهجوم باستخدام سلاح فتاك، والإساءة للمسنين، واقتحام مسكن، وخطف موظف فدرالي، واعتداء على عضو في أسرة الموظف الفدرالي.