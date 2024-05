اعتقال العشرات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين تحصنوا بالحرم الجامعي لجامعة كولومبيا الأمريكية

دخلت شرطة نيويورك الليلة الحرم الجامعي الذي تحصن فيه طلاب جامعة نيويورك من المؤيدين للفلسطينيين واعتقلت العشرات منهم. ودخلت عناصر الشرطة المبنى عن طريق النوافذ والفتحات الجانبية، وتم اعتقال الطلاب الذي رفضوا تعليمات مغادرة المبنى. وتم نقل المعتقلين في حافلات كانت تنتظرهم خارج المبنى.

