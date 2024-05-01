اعتقال العشرات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين تحصنوا بالحرم الجامعي لجامعة كولومبيا الأمريكية

دخلت شرطة نيويورك الليلة الحرم الجامعي الذي تحصن فيه طلاب جامعة نيويورك من المؤيدين للفلسطينيين واعتقلت العشرات منهم. ودخلت عناصر الشرطة المبنى عن طريق النوافذ والفتحات الجانبية، وتم اعتقال الطلاب الذي رفضوا تعليمات مغادرة المبنى. وتم نقل المعتقلين في حافلات كانت تنتظرهم خارج المبنى.

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وقالت الجامعة في بيان إنه "لحظة اقتحام المحتجين الى داخل المبنى والتحصن به لم يكن لدينا مفر الا التوجه الى الشرطة لإخلائهم". وبناء على ذلك، طلبت رئيسة الجامعة من قوات الشرطة البقاء في الحرم الجامعي حتى الـ17 من أيار/يومين. أي بعد يومين من حفل التخرج المقرر.

وبناء على ذلك، قبل وصول الشرطة، بعثت الجامعة تعليمات لكافة الطلاب بالحرم الجامعي للبقاء في غرفهم حتى إشعار آخر. إضافة لذلك، أوضحت الإدارة للطلاب أن من سيتحصن داخل المبنى سيتم فصلة من الدراسة. ورفض المحتجون المحاولات لإخراجهم وقالوا إنهم سيخرجون فقط إن تمت الاستجابة لطلباتهم ووقف الجامعة استثماراتها بشركات مرتبطة مع إسرائيل.

وعلى صعيد متصل توصلت إدارة جامعة براون الى تفاهمات مع قادة الاحتجاجات الطلابية وبموجبها سيتم تفكيك خيمة الاحتجاج في الجامعة، وفي المقابل سيجري خلال الأشهر القادمة تصويت لسحب صندوق الجامعة الاستثمارات من شركات لديها علاقات مع إسرائيل. وتعتبر جامعة براون الجامعة الأولى التي استجابت لطلبات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.

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AP Photo/Craig Ruttle