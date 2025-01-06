جاستين ترودو يستعد لمغادرة منصبه، الإعلام العبري: زعيم المحافظين مؤيد لإسرائيل

أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، عزمه التنحي فوراً بعد أن يختار الحزب الليبرالي بديلاً له من خلال عملية تنافسية.

وقال ترودو في تصريح لوسائل الإعلام:" بالأمس طلبت من رئيس الحزب، أن يبدأ هذه العملية". وسيتم تعليق نشاط البرلمان حتى 24 مارس آذار.

وجاءت الخطوة، بعد 9 سنوات لترودو في المنصب، حوّلته لنجم عالمي. واضطر الى هذه الخطوة، على ضوء الفشل في استطلاعات الرأي، التي تتوقع نصرًا مؤزرا لزعيم للمعارضة المحافظة. وقال موقع "واينت" العبري، أن زعيم المحافظين مؤيد لإسرائيل، خصوصًا بتوجيه ضربة للمفاعل النووي الايراني.