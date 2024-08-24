"خيانة للقيم": أبناء عائلة كنيدي ضد الابن الذي انضم لدونالد ترامب

بعد انسحابه من السباق الرئاسي: ظهر روبرت كنيدي جونيور الليلة (السبت) مع الرئيس السابق دونالد ترامب، في تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في أريزونا.

ومع ذلك، أصدر أفراد عائلة كنيدي الآخرين بيانا مشتركا قالوا فيه إن قراره بدعم ترامب كان "خيانة للقيم العائلية".

وجاء في بيانهم: "نريد أن تمتلئ أمريكا بالأمل مرة أخرى من خلال رؤية حيث سيكون لدينا مستقبل أفضل. نحن ندعم كامالا هاريس ونائبها تيم والز. إن ارتباط بوبي بترامب هو خيانة لقيم والدنا وعائلتنا. إنها نهاية حزينة لقصة حزينة."

AP

وشعرت حملة ترامب بسعادة غامرة في ظل انسحاب أحد أفراد العائلة من السلالة الديمقراطية. وقال ترامب إنه واثق من أن "كنيدي سيكون له تأثير كبير على هذه الحملة"، مضيفا "سنقاتل معا لهزيمة المؤسسة السياسية الفاسدة".

وقال كنيدي للجمهور في التجمع الجمهوري: "لم نتحدث عن الأشياء التي تفرقنا، لأننا لا نتفق على كل شيء، ولكن عن القيم والقضايا التي تربطنا". ثم سأل ترامب: "ألا تريد أن تكون رئيسا سيجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى؟".