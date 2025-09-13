حاكم ولاية يوتا: المشتبه به الرئيسي في مقتل تشارلي كيرك، تايلر روبنسون "كان متأثرًا بشدة بأيديولوجية اليسار"

قد يعجبك أيضًا -

صرح حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس،، بأن تايلر روبنسون، المشتبه به الرئيسي في مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، كان "متأثرًا بعمق بأيديولوجية يسارية". وأوضح في مؤتمر صحفي وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال أن هذا الاستنتاج نابع من النتائج الأولية للتحقيق.

قُتل تشارلي كيرك بالرصاص، الأربعاء المنصرم، أثناء إلقائه خطابًا في جامعة وادي يوتا ضمن جولته "العودة الأمريكية". ووفقًا لكوكس، أعربت عائلة المشتبه به عن اختلافها مع آرائه السياسية في حفل عشاء قبل الهجوم بوقت قصير، مشيرةً إلى التوترات المتكررة المتعلقة بمعتقداته.

أفادت التقارير أن روبنسون، الذي كان يسكن على بُعد ثلاث ساعات بالسيارة من حرم جامعة أوريم، أبدى اهتمامًا خاصًا بزيارة كيرك للمنطقة. وتشير الأدلة التي عُثر عليها في مسرح الجريمة إلى أن شخصيته تمزج بين الأيديولوجية السياسية وثقافة الإنترنت. وقد استوحى روبنسون إلهامه من كل من اليسار المتطرف على الإنترنت والروايات الفيروسية، مما يطمس الخط الفاصل بين "النكتة والأيديولوجية السياسية". عُثر على أغلفة رصاصات محفور عليها رسائل، منها "إذا قرأت هذا، فأنت مثلي هههه" و"بيلا تشاو"، وهي هتاف شهير مناهض للفاشية من الحرب العالمية الثانية انتشر على تيك توك. وحملت رصاصة أخرى نقشًا: "يا فاشي! أمسك!". وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد ما إذا كان روبنسون قد تصرف بمفرده أم مع شركاء محتملين.