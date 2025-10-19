"لا ملوك": ملايين الأميركيين يتظاهرون ضد سياسة دونالد ترامب

تجمع ملايين المتظاهرين يوم السبت في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال احتجاجات "لا ملوك"، وهي حركة وطنية تندد بالانحراف "السلطوي" للرئيس دونالد ترامب. ووفقًا للمنظمين، شارك ما يقرب من سبعة ملايين شخص في أكثر من 2700 تجمع، من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، مرورًا بواشنطن وشيكاغو والعديد من المدن الصغيرة.

الكلمة المفتاحية: الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية. "ترامب ينتحل سلطات لا تعود إليه"، صرح السيناتور الديمقراطي رافاييل وارنوك في أتلانتا.

ردد المشاركون، وهم يرتدون اللون الأصفر، رمز الوحدة، هتافات: "هذا هو شكل الديمقراطية!" و"لا للكراهية، لا للخوف، المهاجرون مرحب بهم هنا!".

الحركة، التي نظمتها الشبكة التقدمية "إنديفيزيبل"، تدعو إلى مقاومة سلمية في مواجهة مناخ سياسي متوتر يتميز بحملات ضد المهاجرين، وانتشار الحرس الوطني، وفرض قيود على حرية التعبير.

تحدث بعض الشخصيات مثل بيل ناي أو بيرني ساندرز في واشنطن، مندّدين بـ"هيمنة أصحاب المليارات على الديمقراطية الأمريكية". وعلى الرغم من بعض الحوادث المعزولة، فقد كانت التظاهرات عمومًا هادئة واحتفالية، تخللتها أحيانًا أزياء موسيقية ومظاهر بهجة.

بالنسبة للمشاركين، تجسد هذه التجمعات رسالة واضحة: "أمريكا ليس لديها ملك، والديمقراطية ملك للشعب".