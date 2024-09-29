حصري||"نتنياهو خدعنا عمدا": غضب إدارة بايدن من توقيت إغتيال حسن نصر الله

حصرياً: على الرغم من التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والذين رحبوا خلالها باغتيال حسن نصر الله، إلا أن الأمريكيين عبروا في المحادثات المغلقة عن قدر كبير من الإحباط من قرار الهجوم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التوقيت – هذا ما علمت به اليوم (الأحد) -i24NEWS.

حتى أن أحد المسؤولين الأميركيين قال: "لم يخدعنا نتنياهو فحسب، بل خدعنا عمدا أيضا". يتحدث الأمريكيون بكلمات قاسية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهذا بالطبع لأن أفعاله تتعارض مع السياسة التصالحية لإدارة بايدن وحقيقة أن الولايات المتحدة تخشى نشوب حرب شاملة قبل الانتخابات مباشرة، والمخاطر التي ستجلبها.

كما أن الأمريكيين يتحدثون كثيراً عن مسألة ما إذا كانت سفرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين إلى الأمم المتحدة عبارة عن مناورة للخداع. المسؤول الذي تحدث مع i24NEWS ناقض كلام سياسي آخر وقال إنه لا توجد صلة بين الأمرين.