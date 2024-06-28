تقرير: "الديمقراطيون محبطون من أداء بايدن أمام ترمب في المناظرة"، هل يكون غافن نيوسوم بديلا عن بايدن؟

أعرب اثنان من مسؤولي الحزب الديمقراطي، أحدهما في منصب بارز، عن قلقهما بشأن أداء بايدن في المناظرة، بعد اللحظة التي بدا أداءه فيها مهتزاً، وبدا وكأنه فقد تركيزه عندما كان يتحدث عن نظام الرعاية الطبية، وقال أحد المسؤولين عن أداء الرئيس: "لا شيء جيد"، بحسب شبكة CNN الأميركية.

وفي السياق أشار المسؤولون إلى لحظات أخرى في وقت لاحق من المناظرة، عندما بدا أن الرئيس يوجه "بعض اللكمات"، خاصة في ما يتعلق بعلاقة ترمب بـ"نجمة إباحية".

وأصيب الديمقراطيون باليأس من أداء الرئيس جو بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى التي أجريت، أمس الخميس، أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، وهو ما أثار أسئلة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يظل بايدن مرشح الحزب، بحسب شبكة CNN الأميركية. وقالت الشبكة إن "بايدن ظهر على خشبة المسرح بصوت ضعيف متقطع، كما واجه صعوبات من أجل إنهاء أفكاره، وتنازل عن قضايا مثل الإجهاض حيث يتمتع الديمقراطيون بالتفوق".

واتفق العديد من المعلقين على أن سلوك بايدن تسبب في "ضرر" لحزبه قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، وأثيرت تساؤلات مرة أخرى بشأن صحة الرئيس، ودعا بعض التقدميين الديمقراطيين إلى اختيار مرشح مختلف قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.

وقال جون كينج، كبير المراسلين الوطنيين لشبكة "CNN": "لقد غيّر هذا النقاش قواعد اللعبة، بمعنى أنه بينما نتحدث الآن، هناك ذعر عميق وواسع النطاق وعدواني للغاية في الحزب الديمقراطي

وفي السياق أظهر ستطلاع رأي لـ"سي إن إن"أن 67% من الناخبين الأميركيين الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية يرون أن الرئيس السابق دونالد ترمب تفوق على الرئيس جو بايدن، الذي نال نسبة 33%. وقبل المناظرة، توقع الناخبون ذاتهم، أداءً أفضل لترمب بنسبة 55% مقابل 45% لبايدن.