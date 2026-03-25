تراجع حاد في شعبية ترامب… أغلبية الأمريكيين ترفض الحرب مع إيران

معدل الدعم لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب انخفض في الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوياته منذ عودته إلى البيت الأبيض، وذلك حسب استطلاع "رويترز/إبسوس" الذي نُشرت نتائجه صباح اليوم (الأربعاء). ووفقًا للبيانات، فإن الانخفاض يأتي في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود وانتقادات واسعة للحرب التي شنها ضد إيران.

أظهر الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام واكتمل يوم الاثنين، أن 36% من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب – انخفاضًا من 40% في استطلاع أُجري الأسبوع الماضي.

فقط 29% من الجمهور يوافقون على إدارة الرئيس الاقتصادية - وهي النسبة الأدنى في ولايتيه وحتى أقل من أي نسبة تأييد اقتصادي لسلفه، جو بايدن. المخاوف من الاقتصاد وخاصة من ارتفاع تكاليف المعيشة كانت عاملًا هامًا في خسارة بايدن، بينما أدار ترامب حملة على وعد باقتصاد مزدهر.

الدعم لترامب داخل الحزب الجمهوري يبقى في معظمه ثابتًا. فقط حوالي واحد من كل خمسة جمهوريين قالوا إنهم غير راضين عن أدائه العام، تقريبًا دون تغيير عن الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ارتفعت نسبة الجمهوريين غير الراضين عن تعامله مع غلاء المعيشة إلى 34%، مقابل 27% في الأسبوع الماضي.

من الممكن أن الحرب في إيران بدأت تؤثر على ذلك، بالنسبة لرئيس وعد بتجنب "حروب غبية". وجد الاستطلاع أن 35% من الأمريكيين يؤيدون الهجمات الأمريكية في إيران (انخفاض من 37%)، بينما 61% يعارضون (مقارنة بـ59% في الأسبوع الماضي).

حوالي 46% من المستطلعين يعتقدون أن الحرب مع إيران ستجعل الولايات المتحدة أقل أماناً على المدى الطويل، بينما يعتقد فقط 26% أنها ستجعلها أكثر أماناً، والباقون يقدرون أنه لن يكون لذلك تأثير كبير.