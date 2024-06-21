ولاية أركنسو الأميركية: مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة آخرين بإطلاق نار

قالت وسائل إعلام محلية إن شخصين على الأقل قُتلا، وأصيب عدد آخر؛ بينهم شرطيّ، بإطلاق نار في متجر تجزئة في ولاية أركنسو الأميركية، اليوم الجمعة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ومن جهته ونقل موقع "أركنسو أونلاين" الإخباري على الإنترنت عن مسؤولين محليين أن "إطلاق النار وقع في متجر ’ماد بوتشر’ (تجمع صغير يضم 3200 شخص" في فوردايس بولاية أركنسو"

وقال المسؤول في الشرطة مايك نودل، في تصريح لقناة محلية تابعة لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنه "جرى احتواء الحادث.

وفوردايس تجمُّع صغير يضم 3200 شخص في وسط أركنسو"، وتابع في تصريح لقناة محلية تابعة لشبكة "CBS News" إنه "تم احتواء الحادث".