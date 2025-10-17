مستشار ترامب السابق جون بولتون يصل إلى المحكمة ويسلم نفسه بعد توجيه الاتهام إليه

وصل جون بولتون، أحد أبرز صقور الأمن القومي في الولايات المتحدة والمستشار السابق لدونالد ترامب، والذي أصبح من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي، إلى محكمة اتحادية لتسليم نفسه، اليوم الجمعة، بتهمة إساءة التعامل مع معلومات سرية. وقال بولتون في بيان، أمس الخميس،: "أتطلع إلى المعركة للدفاع عن سلوكي القانوني وكشف إساءة ترامب لاستخدام السلطة".

وكان بولتون قد وجهت إليه اتهامات، أمس الخميس، هو ثالث أبرز منتقدي ترامب الذين يواجهون المحاكمة في الأسابيع الأخيرة.

وتزعم لائحة الاتهام، التي رُفعت في محكمة اتحادية بولاية ماريلاند، أن بولتون أطلع اثنين من أقاربه على معلومات حساسة لاستخدامها في كتاب كان يكتبه، بما في ذلك ملاحظات حول إحاطات استخباراتية واجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة أجانب. وُجِّهت إلى بولتون، المُتحمِّس اليميني، ثماني تهم بنقل معلومات دفاعية وطنية وعشر تهم بالاحتفاظ بها، وجميعها تُمثِّل انتهاكًا لقانون التجسس. وصل بولتون إلى المحكمة في غرينبيلت بولاية ماريلاند لتسليم نفسه. وصرح محاميه آبي لويل بأن بولتون لم يُشارك أو يُخزِّن أي معلومات بشكل غير قانوني. ووصف بولتون، الذي شغل أيضًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ترامب بأنه غير مؤهل لمنصب الرئيس في مذكراته التي أصدرها العام الماضي.