نقش عبارات عن التحول الجنسي على السلاح: تفاصيل جديدة عن قاتل كيرك

تفاصيل جديدة حول محاولات تحديد مكان واعتقال قاتل الناشط الاجتماعي تشارلي كيرك: عقدت وزارة السلامة العامة في يوتا اليوم (الخميس) مؤتمرًا صحفيًا، وكشفت عن مسار القاتل. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الـ FBI أنها عثرت على سلاحه - ووفقًا لتقرير داخلي لسلطات إنفاذ القانون، وُجد على الذخيرة نقوش تحمل عبارات أيديولوجية ترانسجندرية (التحول الجنسية) ومناهضة للفاشية.

كما ذُكر سابقًا، كُشف اليوم عن تفاصيل جديدة حول جريمة القتل - التي وقعت أمام جمهور خلال محاضرة ألقاها كيرك - في مؤتمر صحفي عقدته إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا. وجاء في المؤتمر: "تمكنا من تتبع تحركات مطلق النار. صعد إلى السطح إلى نقطة إطلاق النار ثم هرب إلى الحي السكني، ولدينا تسجيلات فيديو جيدة له". وأضافوا: "اندمج المشتبه به جيدًا في المؤسسة الأكاديمية، ويبدو أنه في سن الدراسة الجامعية. عائلة كيرك محطمة".

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بياناً حول القضية، أعلن فيه: "وجدنا ما نعتقد أنه السلاح الذي استُخدم في إطلاق النار – تم العثور على بندقية عالية القوة في غابة قريبة من موقع الحادث. لدينا صور للمشتبه به".

علاوة على ذلك، وجد باحثون ذخيرة منقوشة عليها عبارات تتعلق بالأيديولوجية التحول الجنسي ومعادية للفاشية، والتي بحسب السلطات استُخدمت في إطلاق النار القاتل، وذلك بحسب تقرير داخلي من سلطات إنفاذ القانون ومصدر مشارك في التحقيق.

قالت المصادر: "تم العثور على بندقية الصيد عيار 0.30 في غابة قريبة من موقع إطلاق النار أمس في جامعة يوتا فالي، ملفوفة بمنشفة وبداخلها مخزن رصاص مستهلك وُجد لا يزال في داخله". وأضافوا: "كان هناك أيضًا ثلاث رصاصات غير مستخدمة في المخزن، وجميعها تحمل نقوشًا. كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، كان على المنصة ويتحدث مع طالب عن حادثة إطلاق نار جماعي كان أشخاص متحولون جنسياً متورطين فيها عندما تعرض للهجوم، كما يظهر في مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثة. لم تُنشر هوية الطالب علنًا".

كذلك، قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في خطاب خلال مراسم في البنتاغون: "أولاً، أود أن أعبر عن الرعب والحزن الذي شعر به العديد من الأمريكيين نتيجة جريمة الاغتيال الشنيعة لتشارلي كيرك. كان تشارلي عملاقاً في جيله، مناضلاً من أجل الحرية وإلهاماً للملايين. سأمنح تشارلي وسام الحرية الرئاسي."