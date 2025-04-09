هذه هي الدولة القادمة التي ينوي ترامب مهاجمتها

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن ضربات بطائرات بدون طيار على عصابات المخدرات في المكسيك كجزء من جهد طموح لمكافحة العصابات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات عبر الحدود الجنوبية، وفق ما ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية مساء اليوم.

وبحسب ستة مسؤولين عسكريين تحدثوا إلى الشبكة، فإن المناقشات بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع ومسؤولي الاستخبارات، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، تناولت ضربات محتملة بطائرات بدون طيار ضد أعضاء الكارتل وشبكاتهم اللوجستية في الدولة المجاورة للولايات المتحدة، بالتعاون مع الحكومة المحلية.

وقالت المصادر إنه لم يتم استبعاد القيام بعمل سري أحادي الجانب، دون موافقة المكسيك، وقد يكون خيارا أخيرا. ولم يتضح بعد ما إذا كان المسؤولون الأميركيون قد أثاروا احتمال وقوع هجمات مع الحكومة المكسيكية.

وقالت المصادر إن الجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية الأميركية زادا بشكل كبير من طلعات المراقبة فوق المكسيك، بموافقة البلاد، لجمع المعلومات الاستخباراتية قبل ما يتوقع أن تكون حملة كبرى ضد عصابات المخدرات، التي وصفها البيت الأبيض بأنها تهديد للأمن القومي.