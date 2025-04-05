الولايات المتحدة: نحو 1200 مسيرة احتجاج مخطط لها في مختلف انحاد البلاد ضد ترامب وماسك

من المقرر تنظيم نحو 1200 احتجاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، فيما يأمل المنظمون أن يكون أكبر يوم للاحتجاج ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه إيلون موسك، على إجراءات الإدارة بشأن تقليص حجم الحكومة والاقتصاد وقضايا أخرى.

وتنظم الاحتجاجات تحت شعار "ارفعوا أيديكم" بواسطة أكثر من 150 مجموعة، من بينها منظمات حقوق مدنية ونقابات عمالية ومدافعون عن المثليين ومحاربون قدامى ونشطاء لانتخابات نزيهة.

وتوافد آلاف الأشخاص إلى وسط مدينة واشنطن مع بدء الاحتجاجات تحت سماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة. وقال المنظمون لرويترز إن من المتوقع أن يشارك أكثر من 20 ألف شخص في المظاهرة في ناشيونال مول.

ويهاجم المحتجون تحركات إدارة ترامب لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وتقليص الحماية للمتحولين جنسيا وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية.

وقد لعب ماسك، مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها. ويقول إنه يوفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.

وقد سجلت حوالي 150 مجموعة ناشطة للمشاركة، بحسب موقع الحدث. ومن المقرر أيضًا تنظيم احتجاجات في جميع الولايات الخمسين بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن تتوجه الاحتجاجات إلى "ناشونال مول" في واشنطن العاصمة ومباني الكابيتول في الولايات ومواقع أخرى في كل الولايات الأمريكية الخمسين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قام بترويج سياساته منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني المنصرم ، قائلا إنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة.