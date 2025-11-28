استطلاع رأي: يعتقد ثلثا اليهود الأميركيين أن زهران ممداني سيجعل نيويورك أقل أمانا

كشف استطلاع رأي جديد أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) عن قلق واسع النطاق داخل الجالية اليهودية الأمريكية عقب انتخاب زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك. ويعتقد 67% من اليهود الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أن وصول العمدة المنتخب حديثًا سيجعل الجالية اليهودية في المدينة أقل أمانًا.

وأشار استطلاع "صوت الشعب اليهودي"، الذي نُشر أمس الخميس، إلى أن" 64% من المشاركين يعتبرون ممداني معاديًا لإسرائيل ومعاديًا للسامية". ومن المقرر أن يتولى منصبه رسميًا في يناير 2026، ليقود مدينة تضم أكثر من مليون يهودي، وهي أكبر جالية يهودية في العالم. وبعد فوزه، أعرب 56% من المشاركين عن "قلقهم"، وهو شعور تتشاركه الأغلبية على نطاق واسع. وقد أحدثت مواقف ممداني، وخاصةً خلال حرب غزة، انقسامًا حادًا في الرأي العام اليهودي، حيث يخشى البعض من أن توجهه السياسي قد يُضعف مكافحة معاداة السامية في نيويورك.

وكشف تقرير معهد السياسة اليهودية (JPPI) أيضًا عن قلق واسع النطاق إزاء تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة: إذ يقول 62% من اليهود الأمريكيين إنهم يخشون معاداة السامية من اليسار واليمين على حد سواء، ويخشى 20% منها بشكل رئيسي من اليسار، و17% من اليمين.

ومع اقتراب عيد حانوكا، يشير الاستطلاع إلى أن 82% من اليهود الأمريكيين يخططون لإضاءة الشموع خلال ليالي العيد الثمانية، وهو ما يُشير إلى مرونة ثقافية في مناخ سياسي واجتماعي يُنظر إليه على أنه معادٍ بشكل متزايد.