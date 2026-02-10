نهاية ضبط السلاح؟ غموض يلف سياسة ترامب النووية بعد فشل الاتفاق مع روسيا

بعد خمسة أيام من انتهاء العمل بآخر اتفاق نووي متبقٍ بين الولايات المتحدة وروسيا، تلوّح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغيير جذري في سياسة واشنطن النووية، يشمل دراسة نشر مزيد من الأسلحة النووية وإمكانية استئناف التجارب النووية، في خطوة قد تنهي نحو أربعة عقود من القيود والرقابة على الترسانة الاستراتيجية الأميركية.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن ترامب قد يصبح أول رئيس أميركي منذ رونالد ريغان يعيد زيادة عدد الرؤوس النووية المثبّتة على الصواريخ الباليستية والقاذفات الاستراتيجية والغواصات.

وكان اتفاق "نيو ستارت" قد قيّد عدد الأسلحة النووية المنتشرة لدى كل من واشنطن وموسكو بنحو 1550 سلاحًا، إلا أنه انتهى رسميًا يوم الخميس الماضي بعد رفض الرئيس ترامب اقتراحًا روسيًا بتمديد غير رسمي للاتفاق. وقال توماس جيه دينانو، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن الاتفاق فرض "قيودًا أحادية غير مقبولة" على الولايات المتحدة، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل الصين أيضًا.

وأشار دينانو، في خطاب ألقاه خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى أن بكين تطوّر أنظمة نووية متقدمة غير مشمولة بالاتفاقات السابقة، معتبرًا أن واشنطن باتت اليوم "حرّة في تعزيز قدراتها الردعية".

وفي إطار التوجه الجديد، تدرس الإدارة الأميركية توسيع القوات النووية الحالية وتطوير أسلحة نووية ذات مدى أقصر. ومن بين الخطوات العملية المطروحة، إعادة تشغيل أربعة أنابيب إطلاق في كل واحدة من الغواصات الأميركية من طراز "أوهايو"، كانت قد أُخرجت من الخدمة التزامًا بقيود الاتفاق المنتهي، وهو ما قد يضيف مئات الرؤوس النووية إلى الترسانة العملياتية.

بالتوازي، تواصل الإدارة تنفيذ برامج تحديث واسعة النطاق تقدّر كلفتها بمئات مليارات الدولارات، تشمل بناء صوامع صواريخ جديدة وتطوير غواصات وقاذفات استراتيجية حديثة.

وتبرز مسألة استئناف التجارب النووية كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل، إذ يدرس الرئيس ترامب إعادة إجراء تفجيرات نووية لأول مرة منذ عام 1992. ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، فقد طُلب من الجهات المختصة الاستعداد لاستئناف التجارب "على أساس تكافؤ الفرص" مع كل من الصين وروسيا.

وادّعى دينانو أن الصين نفّذت تجارب نووية منخفضة القوة بشكل سري عام 2020 باستخدام تقنيات تهدف إلى احتواء موجات الانفجار داخل هياكل فولاذية، رغم عدم تسجيل مثل هذه التفجيرات من قبل شبكات المراقبة الدولية.

من جانبهم، أعرب خبراء في شؤون التسلح، بينهم جيل هروبي، المديرة السابقة للإدارة الوطنية للأمن النووي، عن حالة من الغموض حيال أهداف هذه السياسة، متسائلين عمّا إذا كان العالم يتجه نحو سباق تسلح نووي جديد، أم أن واشنطن تسعى لاستخدام هذه الخطوات كورقة ضغط لدفع موسكو وبكين إلى اتفاق ثلاثي جديد للحد من الأسلحة.