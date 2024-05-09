نجل ترامب الأصغر يدخل المعترك السياسي

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن بارون الابن الأصغر للرئيس السابق دونالد ترامب دخل الى المعترك السياسي بجيل 18 عاما، وذلك بعد اختياره كمندوب عن ولاية فلوريدا في مؤتمر الحزب الجمهوري رغم عدم تخرجه بعد من المدرسة.

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ووفقا للنشر اختار الحزب الجمهوري في فلوريدا بارون ترامب كأحد مندوبي الولاية العموميين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري والذي سيعقد في تموز/يوليو المقبل، كما اختار الحزب أبناء ترامب الآخرين كمندوبين بما يشمل أريك ترامب كرئيس للوفد، ومن خلال هذا المنصب سيقوم بتزكية اسم والده للترشح للانتخابات، ودونالد ترامب جونيور وابنته تيفاني وزوجها مايكل بولس.

ونقلت المجلة عن مسؤول في حملة ترامب قوله إن بارون "مهتم جدا بالعملية السياسية في بلادنا". والمندوبون هم الأشخاص الذين يمثلون ولاياتهم أو مجتمعهم في مؤتمر الترشيح الرئاسي للحزب، ويختارون مرشحا رئاسيا لتمثيل الحزب في الانتخابات العامة المنعقدة في تشرين ثاني/نوفمبر القادم. ولكل ولاية يوجد عدد معين من المندوبين، وفقا لعدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس.