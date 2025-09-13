الولايات المتحدة: شركة "أوفيس ديبوت" تعتذر بعد رفضها طباعة ملصق تشارلي كيرك

قد يعجبك أيضًا -

تواجه سلسلة متاجر "أوفيس ديبوت" الأمريكية موجة من الانتقادات ودعوات لمقاطعتها بعد رفض أحد فروعها في ميشيغان طباعة ملصق تخليدًا لذكرى تشارلي كيرك، المؤثر المحافظ الذي قُتل مؤخرًا. ووفقًا للمحامي والناشط الجمهوري ماثيو ديبيرنو، طلب فرع الحزب الجمهوري في مقاطعة كالامازو ملصقًا بعد ظهر أمس الجمعة لحفل تأبين كان مقررًا إقامته في ذلك المساء. حوالي الساعة 5:30 مساءً، أبلغ مدير الطباعة، المعروف باسم "برييل"، المنظمين بإلغاء الطلب، معتبرًا الملصق "دعاية". بعد هذا الرفض، لجأت المجموعة إلى شركة فيديكس، التي وافقت على طباعة الملصق مجانًا واعتذرت عن الموقف. نشر ديبيرنو مقطع فيديو للخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي مع صورة لإيصال دفع 56.17 دولارًا للطلب الأولي، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم رد المبلغ.

في بيان، اعتذرت "أوفيس ديبوت" وأعلنت أنها فصلت الموظف المعني. وقال متحدث باسم الشركة: "كان سلوك زميلنا غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع قيمنا". صرحت الشركة بأنها تواصلت مع ديبيرنو لحل المشكلة، وفتحت تحقيقًا داخليًا. ورغم الاعتذار، يدعو العديد من مستخدمي الإنترنت الآن إلى مقاطعة السلسلة، متهمين الشركة بالرقابة وانتهاك حرية التعبير.