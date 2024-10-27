لماذا اعتبرت ميشيل أوباما ترامب "خطيرا على صحة المرأة"؟

ألقت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما كلمة الليلة الماضية (السبت) أمام الناخبين في الولايات المتحدة، وخاصة الرجال، أكدت فيها المخاطر التي يشكلها المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب على صحة المرأة. إضافة الى ذلك، حذرت من أن حياة الشباب والكبار معرضة للخطر إذا تم انتخابه.

وقالت: "أطلب منكم جميعا من أعماق قلبي، من فضلكم ألا تضعوا حياتنا في أيدي السياسيين، وخاصة الرجال، الذين ليس لديهم أدنى فكرة عما نمر به".

وفي تصريحات شاملة ودافئة، سعت أوباما إلى توسيع نطاق المحادثة إلى ما هو أبعد من الحقوق الإنجابية وحدها، زاعمة أن كل الأميركيين سوف يعانون إذا أعيد انتخاب ترامب. وفي ذلك، تحدثت عن التحديات التي قد تواجهها المرأة في مراحل مختلفة، مثل: "وجود كتلة غير متوقعة، أو اختبار عنق الرحم غير الطبيعي أو تصوير الثدي بالأشعة السينية، أو التلوث، أو الانسداد" - للتأكيد على حجتها حول الخطر الصحي الكامن في ولاية ثانية لترامب.

بالإضافة إلى ذلك، قامت أوباما بتفصيل الطرق التي تعاني منها النساء بعد أن أبطلت المحكمة العليا الحكم القضائي "رو ضد وايد"، الذي سمح بالإجهاض. وقالت: "التصويت لصالحه هو تصويت ضدنا، وضد صحتنا، وضد قيمتنا". وأضافت: "لذا أيها الأصدقاء، قبل التصويت، اسألوا أنفسكم، في أي جانب من التاريخ تريدون أن تكونوا؟".

ويأتي تركيز السيدة الأولى السابقة على الناخبين الذكور وسط استطلاعات رأي تظهر فجوة واسعة بين الجنسين في الدعم بين كامالا هاريس ودونالد ترامب. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا نُشر يوم الجمعة أن هاريس تتقدم على ترامب بين النساء، بنسبة 42% -54%، وأن ترامب يتقدم على هاريس بين الرجال - 41% -54%.

كما هاجمت ترامب بسبب "تدهوره العقلي الواضح" وإداناته الجنائية وتعيين قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين ساعدوا في عام 2022 في إلغاء الحكم الذي أسس حق المرأة في الإجهاض الآمن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.