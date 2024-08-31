الولايات المتحدة: هجوم على طلاب يهود في جامعة بيتسبرغ، والقبض على المشتبه به

تعرضت مجموعة من الطلاب اليهود لهجوم بالقرب من كاتدرائية التعلم في حرم جامعة بيتسبرغ، مما أدى إلى إشعال المخاوف من تصاعد معاداة السامية في الأوساط الأكاديمية الأمريكية.

ووفقا لسلطات الجامعة، وقع الهجوم في وقت متأخر من المساء، وتورط فيه مشتبه به ليس له أي صلة معروفة بالمؤسسة. وأدى المهاجم المسلح بزجاجة إلى إصابة طالبين كان عليهما تلقي العلاج على الفور. وردت شرطة الجامعة بسرعة، وألقت القبض على الفور على المشتبه به الذي لم يتم الكشف عن هويته.

ويأتي هذا الحادث على خلفية التوتر المتزايد في الجامعات الأمريكية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب التي تلت ذلك في غزة. وردت جامعة بيتسبرغ، التي تدرك خطورة الوضع، بحزم قائلة في بيان لها: “لن يتم التسامح مع أعمال العنف أو معاداة السامية”.

تردد صدى الحادث بشكل خاص في بيتسبرغ، وهي مدينة لا تزال تعاني من المأساة التي وقعت في معبد شجرة الحياة اليهودي في عام 2018، حيث قتل أحد المتعصبين للبيض 11 شخصًا، في ما يظل أعنف هجوم معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة. وفي مواجهة هذا التهديد الجديد، سارعت الجامعة إلى اتخاذ تدابير الدعم، مع تقديم خدمات استشارية للطلاب وقادة المدارس المرتبطين بمركز هيليل بالجامعة بالإضافة إلى الاتحاد اليهودي في بيتسبرغ الكبرى، والتحقيق مستمر بقيادة شرطة الجامعة بدعم من السلطات المحلية والاتحادية. وعلى الرغم من أن الجامعة تقول إنه لم يعد هناك تهديد مباشر للجمهور، إلا أن الحادث يثير تساؤلات حول سلامة الطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية وما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تصاعد معاداة السامية.