تتجه الأنظار إلى سباق رئاسة بلدية لوس أنجلوس، حيث تتقدم عضوة مجلس المدينة نيتهيا رامان، البالغة من العمر 45 عاماً، على رئيسة البلدية الحالية كارين باس، وفق النتائج الأولية للانتخابات التي جرت هذا الأسبوع، في منافسة لم تُحسم بعد.

وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، حصلت رامان على 51.1% من الأصوات، مقابل 49% لباس، بفارق يقارب 16,500 صوت. ولا يزال نحو 37% من الأصوات غير محتسب، فيما أشار تقرير لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إلى أن قسماً كبيراً منها قد يعود إلى ناخبين شباب وتقدميين يميلون إلى دعم رامان.

ورامان، المولودة في الهند والتي هاجرت إلى الولايات المتحدة خلال طفولتها، درست في جامعتي هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعملت في مجال التخطيط الحضري ومساعدة المشردين قبل دخولها الحياة السياسية. وانتُخبت عام 2020 عضواً في مجلس مدينة لوس أنجلوس، وأعلنت في شباط/فبراير الماضي ترشحها لمنافسة باس، رغم أنها كانت قد أعربت قبل أسابيع عن دعمها لإعادة انتخابها.

مواقفها من إسرائيل وحرب غزة في صلب الجدل

إلى جانب القضايا المحلية، مثل أزمة السكن والأمن الشخصي والتعامل مع ظاهرة التشرد، برزت مواقف رامان من إسرائيل والحرب في قطاع غزة بوصفها من أكثر الملفات إثارة للجدل حول ترشحها.

ففي مقابلة أجرتها في أيار/مايو مع المؤثر المناهض لإسرائيل حسن بيكر، سُئلت رامان عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، فأجابت بالإيجاب، كما وصفت إسرائيل بأنها «دولة فصل عنصري». لكنها أوضحت في المقابلة نفسها أنها تعترف بحق إسرائيل في الوجود.

وأثارت تصريحاتها انتقادات من شخصيات في الجالية اليهودية في لوس أنجلوس. وقال الحاخام نوح فريكس، رئيس الاتحاد اليهودي في المدينة ومديره التنفيذي، إن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية يشكل إساءة كبيرة للمؤسسة ولأجزاء من الجالية اليهودية.

وردت رامان بأنها تدرك حساسية القضية والألم الذي تثيره، وتعهدت بأنه في حال انتخابها رئيسة للبلدية، ستعمل على حماية السكان اليهود ومكافحة معاداة السامية.

توتر مع مؤيدين لإسرائيل وخلاف مع اليسار الراديكالي

وعقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر، انتقدت رامان بيان منظمة «الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا» (DSA)، واعتبرته «يفتقر إلى التعاطف» مع المجتمعات في إسرائيل.

وفي وقت لاحق، وجهت المنظمة انتقادات إليها، من بينها اعتراضها على موقفها من البيان، وكذلك على تلقيها دعماً من منظمة صهيونية ليبرالية تُعرف باسم «ديمقراطيون من أجل إسرائيل في لوس أنجلوس». وفي مقابلة أجرتها في أيار/مايو الماضي، قالت رامان إنها لم تكن لتطلب اليوم دعم المنظمة المؤيدة لإسرائيل.

وفي المقابل، تسببت مواقفها من إسرائيل أيضاً في خلاف مع أطراف من اليسار الراديكالي. ففي تشرين الأول/أكتوبر، بحثت القيادة الوطنية لمنظمة «الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا» سحب دعمها لترشح رامان، على خلفية ما اعتبرته عدم إبدائها تأييداً واضحاً بما يكفي لحركة مقاطعة إسرائيل «بي دي إس».

وفي رسالة وجهتها إلى المنظمة، قالت رامان إن أفضل طريقة للتعبير عن التضامن مع سكان غزة تتمثل في الاحتجاج السلمي والعمل التشريعي والضغط الدبلوماسي، بما في ذلك المقاطعة. ومع ذلك، امتنع فريق حملتها عن توضيح ما إذا كانت تؤيد الحركة شخصياً، كما أكدت أنها لن تجعل المقاطعة جزءاً من برنامجها الانتخابي.

وكانت رامان قد وصفت في تصريحات سابقة مقاطعة إسرائيل بأنها «شكل مشروع من أشكال الاحتجاج السلمي غير العنيف».

أزمة السكن والتشرد على رأس أولوياتها

على الصعيد المحلي، تركز رامان في حملتها على معالجة أزمة السكن، وتوسيع البناء، وحماية المستأجرين، ومواجهة ظاهرة التشرد. وتقدم نفسها باعتبارها بديلاً عن المؤسسة البلدية القائمة، في حين تحظى كارين باس، البالغة من العمر 73 عاماً، بدعم شخصيات بارزة في المؤسسة الديمقراطية ونقابات العمال.

وفي حال فوز رامان، ستتولى رئاسة بلدية مدينة تضم جالية يهودية وإسرائيلية كبيرة، في وقت أصبحت فيه المواقف من إسرائيل والحرب في غزة جزءاً بارزاً من النقاش السياسي المحلي.