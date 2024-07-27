ترامب يعرب عن دعمه لاستثناءات الإجهاض في حدث مسيحي محافظ – ويتلقى صيحات الاستهجان من الجمهور

تلقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صيحات استهجان صاخبة، أمس (الجمعة)، أثناء خطابه أمام حشد من المسيحيين المحافظين في قمة بفلوريدا، بعد أن عبر عن رأيه ودعمه لبعض الاستثناءات للإجهاض.

قال ترامب: "مثل رونالد ريغان، أنا أؤمن بشدة بالاستثناءات في حالة الخطر على حياة الأم والاغتصاب وسفاح القربى"، وكان هذا في حدث أطلقت عليه المجموعة المحافظة "نقطة تحول بالولايات المتحدة" Turning Point USA في اسم "قمة المؤمنين". وأضاف: "أعتقد أنه من المهم للغاية، ألا تنسوا، عليكم أن تذهبوا بما يمليه قلبكم، ولكن عليكم أيضًا الفوز في الانتخابات".

وأشاد الرئيس السابق بترشيحاته للمحافظين الثلاثة في المحكمة العليا وقلبه القرار النهائي في قضية "رو ضد وايد"، الذي كرّس حقوق الإجهاض في الدستور. وقال "الآن يعتمد الأمر على إرادة الناس في كل ولاية"، مضيفا: "سيكون البعض أكثر تحفظا فيما يصوتون له، وسيكون البعض الآخر أكثر ليبرالية. سيقرر الناس وهذا هو ما أرادوه دائما".

وكان ترامب قد اقترح في السابق دعم فرض حظر فيدرالي على عمليات الإجهاض عند الأسبوع 15 أو أكثر – مع استثناءات لسفاح القربى والاغتصاب وعندما تكون حياة الأم في خطر – لكنه قال في أبريل/نيسان إن حقوق الإجهاض يجب أن تترك للولايات. وسرعان ما تم إدانة قراره بعدم دعم الحظر الوطني من قبل منظمة كبرى مناهضة للإجهاض، وقالت إن موقفه لم يذهب إلى أبعد من ذلك.