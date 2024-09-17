"العميل كشف البندقية بين الأشجار - وأطلق النار": المزيد من التفاصيل حول محاولة اغتيال ترامب

تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) بتفاصيل إضافية حول محاولة الاغتيال الثانية التي وقعت معه، والتي حدثت قبل يومين، وذلك في مقابلة على قناة "X spaces".

وأشاد ترامب بالخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى والشاهد الذي التقط صورة سيارة المشتبه به، ريان ويسلي روث، الذي ساعد في النهاية في القبض عليه.

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وقال المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة: "كنت ألعب الغولف مع بعض أصدقائي، كان ذلك صباح يوم الأحد وكان الطقس هادئاً جداً، جميلاً جداً، كل شيء كان جميلاً، إنه مكان جميل للتواجد فيه. وفجأة سمعنا طلقات نارية في الهواء، أعتقد أنها على الأرجح أربعة أو خمسة، وبدت وكأنها رصاصات".

وصف ترامب كيف رصد العميل السري ماسورة البندقية عبر الشجيرات وأطلق النار عليه: "بدأ في إطلاق النار على الجزء الأنبوبي من السلاح، وبدأ في إطلاق النار على الشجيرات. لم يكن بإمكانه سوى رؤية أنبوب السلاح. ما مدى جودة ذلك؟ صحيح؟ لم يكن بإمكانه سوى رؤية أنبوب السلاح فقط. وبناءً على ذلك، بدأ في إطلاق النار وركض نحو الهدف وأطلق النار كثيرًا، وهي الطلقات التي سمعناها. وعلى الفور أمسك بي جهاز الخدمة السرية، وكان هناك ستيف ويتكوف، وهو صديق عظيم لي". وتابع ترامب: "لذلك ركبنا جميعًا سيارات الجولف، وتقدمًا جيدًا جدًا. كنت مع وكيل، وقام بعمل رائع. لم يكن هناك شك في أننا سنخرج من هذا الأمر. أحببت توجيه الضربة الأخيرة، لكننا قررنا أن نخرج من هناك".

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كما أشاد ترامب بالشاهد الذي بفضله تم القبض على السيارة المشبوهة، قائلا: "لقد قام المواطن بعمل رائع. كم من الناس سيكون لديهم القدرة العقلية لمتابعته وتصوير الجزء الخلفي من السيارة، حتى يحصلوا على لوحة الترخيص، وكان المفتاح هو لوحة الترخيص، لذا فقد حصلوا على رقم اللوحة، ثم هناك جميع أنواع التقنيات التي يمكنهم من خلالها تحديد مكان هذه السيارة، ولم أكن أعلم بوجود شيء كهذا، وقد رصدوه على الطريق السريع".

"قام جهاز الخدمة السرية بعمل رائع، ولديهم الرجل خلف القضبان، وآمل أن يبقى هناك لفترة طويلة. رجل خطير، رجل خطير جدًا".