كيف رد ترامب على الشائعات "الجنونية" حول وفاته؟

قد يعجبك أيضًا -

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا خاصًا مساء الثلاثاء، عقب تكهنات حول حالته الصحية في الأيام الأخيرة، حيث لم يظهر علنًا منذ عدة أيام. وقال: "شائعات وفاتي كانت جنونية. عقدتُ عددًا من المؤتمرات الصحفية الأسبوع الماضي، وبعد عدم قيامي عن بأي مؤتمر لمدة يومين، ظنّوا أنني قد أُصبتُ بشيء ما".

في سياق حديثه، أشار ترامب إلى "القبة الذهبية" العسكرية التي يخطط لإنشائها للولايات المتحدة، وقال: "لم ير أحد من قبل شيئًا كهذا". وأضاف أيضًا: "رئيس أركاننا رائع، خاصة فيما فعله في إيران - لقد دمّر قدراتهم، ولو لم يفعل ذلك لكانت لديهم القدرات النووية خلال شهر تقريبًا".

سُئل عن الحرب في أوكرانيا ورفض الكشف عمّا إذا كان قد تحدّث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام الأخيرة.

وأشار "تعلمت أشياء مثيرة جدًا ستكتشفونها في الأيام المقبلة"، وتابع، "ستكون هناك تداعيات إذا لم يُعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي". ووجّه ترامب تهديدًا مبطنًا للرئيس بوتين: "إذا لم يخرج شيء من الاجتماع المثير الذي عقدته مع بوتين - سنتخذ موقفًا آخر".