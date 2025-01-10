دراما في الولايات المتحدة : المحكمة العليا تعلن اليوم الحكم على ترامب

لجأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم (الجمعة)، إلى المحكمة العليا، في محاولة أخيرة لوقف إصدار الحكم في محاكمة "رسوم الإسكات" - التي ستصدر اليوم، ورفض القضاة تلقي ترامب الحكم في قاعة المحكمة في نيويورك.

وطالب ترامب بالحصانة التي ينبغي أن تمنح له بحكم كونه رئيسا. كما يدعي أن الحكم سيتعارض مع عمله كرئيس، وأنه يتعرض للاضطهاد السياسي وأن المحاكمات تهدف دعم الحملة ضده. رفض طلب ترامب - وقرر خمسة من القضاة التسعة أن القضية يمكن مناقشتها "بالطريقة المعتادة" - أي في الاستئناف.

وسبق أن قال قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان مارشان، المسؤول عن محاكمة ترامب، إنه لا ينوي فرض عقوبة السجن عليه. وأشار قضاة آخرون إلى أن الحكم لن يتعارض مع دوره كرئيس منتخب، لأن ترامب يمكنه المشاركة في الجلسة عبر الفيديو.

ومن شأن هذا الحكم أن يجعل ترامب أول رئيس سابق أو رئيس منتخب يُدان بارتكاب جرائم، وهو أمر أراد تجنبه.

وكما ذكرنا، من المتوقع أن تتم محاكمة ترامب اليوم فيما يتعلق بقضية "رسوم الإسكات" - بعد أن أدانته هيئة المحلفين في مايو/أيار الماضي بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق تجارية تتعلق بدفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال انتخابات عام 2016.

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشال التي أنشأها: "لم تكن المحاكمة أكثر من مجرد تسليح نظامنا القضائي ضد خصم سياسي. إنها تسمى حربًا قانونية، ولم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن لا يُسمح بحدوث ذلك مرة أخرى حتى يومنا هذا، أصدر هذا القاضي السياسي الفاسد أمرًا بعدم النشر، وهو ما يحرمني من حقي في التحدث عن جوانب مهمة جدًا من دستور الولايات المتحدة، وسأستأنف الحكم في هذه الحالة، أنا متأكد أتمنى أن تسود العدالة، فإن بقايا مطاردي الساحرات المثيرين للشفقة والمحتضرين ضدي لن تشتت انتباهنا ونحن نتحد ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".