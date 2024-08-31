جامعة كولومبيا: لجنة التحقيق تكشف عن عيوب مثيرة للقلق حول إدارة معاداة السامية

نشرت لجنة التحقيق في جامعة كولمبيا الأمريكية تقريراً مثيراً للقلق حول إدارة معاداة السامية في إحدى المؤسسات الأمريكية المرموقة، وتسلط هذه الوثيقة، وهي الثانية من نوعها، الضوء على إخفاقات الجامعة في مواجهة الأعمال المعادية للسامية التي حدثت خلال المظاهرات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

التقرير، المبني على شهادات حوالي 500 طالب يهودي وإسرائيلي، يرسم صورة مقلقة للوضع في الحرم الجامعي. ويكشف عن حالات الاعتداءات الجسدية ضد الطلاب المؤيدين لإسرائيل، ووجود رموز نازية في المساكن الجامعية، والتمييز الصارخ ضد الطلاب اليهود أو الإسرائيليين. وتشير اللجنة إلى "عدم كفاية هياكل الإبلاغ عن الحوادث المعادية للسامية وإدارتها، وجد العديد من الطلاب أنفسهم عاجزين، ولا يعرفون كيفية الإبلاغ عن الأفعال التي وقعوا ضحايا لها. وينتقد التقرير أيضًا الاستجابة البطيئة وغير الكافية أحيانًا من قبل بعض العاملين في الجامعة لهذه المواقف".

ولمعالجة هذه المشاكل، توصي اللجنة بإنشاء تدريب متعمق حول معاداة السامية والتمييز، مخصص لمجتمع الجامعة بأكمله. كما توصي بتحسين آليات الإبلاغ عن الحوادث والتعامل معها.

ويشكل هذا الوضع جزءا من سياق أوسع من التوترات في الجامعات الأمريكية، حيث تحولت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بعض الأحيان إلى أعمال معادية للسامية. وتتعرض جامعة كولومبيا، التي كانت مركز هذه الحركات في مارس المنصرم، لانتقادات شديدة بشكل خاص.

وكانت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة نعمت شفيق، قد أعلنت استقالتها، الأربعاء المنصرم، وذلك بعد أربعة أشهر تقريبا من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقالت شفيق في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب "كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا"