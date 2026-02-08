طائرة خاصة، ومسار غامض: تحقيق يكشف كيف رُحّل فلسطينيون من الولايات المتحدة

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير استقصائي، أن طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال أميركي استُخدمت ضمن عمليات نفذتها سلطات الهجرة الأميركية لترحيل فلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية، في إطار إجراءات وصفتها الصحيفة بـ"الحساسة سياسياً".

ووفق التقرير، نُقلت مجموعتان من الفلسطينيين المرحّلين خلال شهر يناير على متن طائرة خاصة أقلعت من ولاية أريزونا، قبل أن تصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث جرى نقل المرحّلين لاحقاً إلى نقاط تفتيش في الضفة الغربية.

وأفاد أحد المرحّلين، الذي عاش في الولايات المتحدة قرابة عقد من الزمن، بأن الترحيل تم بشكل مفاجئ، فيما بقيت زوجته وابنته داخل الأراضي الأميركية. وأضاف أنه أُفرج عنه قرب حاجز عسكري دون ترتيبات مسبقة، قبل أن تتولى عائلته نقله من المكان.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة نفذت عدة توقفات للتزود بالوقود في كل من نيوجيرسي وإيرلندا وبلغاريا، قبل الوصول إلى إسرائيل، فيما قدّرت مصادر في قطاع الطيران تكلفة الرحلة الواحدة بمئات آلاف الدولارات.

مالك الطائرة قال للصحيفة إنه لم يكن على علم بهوية الركاب، موضحاً أن الطائرة كانت مؤجرة لطرف ثالث، وأنه لا يتلقى سوى إشعارات بمواعيد الاستخدام. ولم تصدر تعليقات رسمية من وزارة الأمن الداخلي الأميركية حول تفاصيل العمليات، واكتفت بالقول إن قرارات الترحيل تُنفّذ وفق أحكام القضاء الأميركي.

من جهتها، امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية وسلطات الهجرة الأميركية عن التعليق على التقرير، في حين أثار استخدام مطارات أوروبية في رحلات الترحيل انتقادات سياسية في إيرلندا، حيث دعا مسؤولون إلى وقف السماح بمرور هذه الرحلات عبر أراضيهم.