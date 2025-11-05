الديمقراطيون يكتسحون أولى المعارك الانتخابية في ولاية ترامب الثانية

سباقات انتخابية حامية، حصد فيها الديمقراطيون اكتساح في أولى المعارك الانتخابية في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، ضمن حملات انتخابية تركزت على مناهضة ترامب، وقبل عام من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر\تشرين ثاني العام المقبل.

هذا التقدّم الديمقراطي المبكر يُعتبر مؤشرًا سياسيًا خطيرًا على تغيّر المزاج الشعبي بالنسبة لترامب، ويفتح الباب أمام إعادة رسم الخارطة الانتخابية الأميركية قبل أشهر حاسمة من السباق نحو البيت الأبيض.

وبحسب مراقبين، فإن هذا الانتصار لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تحالف واسع بين الشباب، والنساء، والأقليات، وعلى رأسها الجاليات العربية والإسلامية التي دخلت المعركة بثقل غير مسبوق، وفرضت حضورها في الصناديق ورسائلها في الإعلام.

جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا:

لقد وعد الرئيس دونالد ترامب بجعلنا أكثر ثراء. نحن أكثر مرضا وفقرا. وهو يفهم ذلك بشكل أساسي، في ظل معاناة أمتنا، نظمنا بطريقة غير مسبوقة في سباق سريع مدته 90 يومًا. ساهم الناس من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بأصواتهم ودعمهم لهذه المبادرة. لقد وقفنا شامخين ووقفنا بثبات ردًا على تهور دونالد ترامب

ويتقاطع هذا الإنجاز مع صعود زهران ممداني، الذي سجّل فوزًا لافتًا عزّز به حضور التيار اليساري داخل الحزب الديمقراطي، ومثّل نقطة تحوّل رمزية في المشهد السياسي الأميركي، فممداني، بخطابه الداعي للعدالة والمحاسبة والبعد عن سياسات الحرب، أصبح نموذجًا للشباب الغاضب من المؤسسة التقليدية.

هذه التطوّرات تُقلق الجمهوريين في العمق، لأن خسارة ولايات يُفترض أنها محسوبة لصالح ترامب تعني أن القاعدة تتأرجح، فلم تتوقف انتصارات الديمقراطيين في ولاية نيويورك فحسب بل امتدت لولايات عدة أبرزها جورجيا وكاليفورنيا وأوهايو وفيرجينيا إلى جانب نيوجرسي وميشيغان، لترتفع حرارة الجمهوريين وعلى رأسهم دونالد ترامب والذي قد يذهب لتنفيذ بعض الإجراءات ضد الجاليات والأقليات.