مقتل عالم نووي مؤيد لإسرائيل في ظروف غامضة في منزله في بروكلين

قُتل نونو لوريرو، أستاذ العلوم النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في منزله بالقرب من الجامعة. أُصيب لوريرو بجروح قاتلة أمس (الاثنين) جراء عدة طلقات نارية، وتوفي اليوم متأثراً بجراحه في المستشفى.

العالم، يهودي يبلغ من العمر 47 عامًا من البرتغال، كان معروفًا كمؤيد بارز لإسرائيل، رغم أنه في الوقت الحالي ليس من الواضح ما إذا كان قد قُتل بسبب آرائه. الشرطة المحلية تحقق حاليًا في جريمة القتل، وحتى هذه اللحظات لم يتم اعتقال مشتبه بهم في القضية.

كما قد تتذكرون، يأتي هذا الحادث بعد نحو ثلاثة أشهر من اغتيال الناشط الأمريكي المؤيد لإسرائيل، تشارلي كيرك، في الولايات المتحدة. خلال الحادث، الذي وقع أمام جمهور في محاضرة، أطلق عليه تايلر روبنسون النار من مسافة قريبة. ثم لاذ مطلق النار بالفرار إلى سطح مبنى ثم إلى حي سكني، إلى أن أُلقي القبض عليه بعد أيام.

من لائحة الاتهام تبيّن أن الشرطة وجدت عدة أهداف بها ثقوب رصاص في منزله. كما يتضح من خلاصات الاتهام أن روبينسون أوقع بنفسه من خلال رسالة نصية كتبها لشريكته في السكن. وبحسب السلطات، قال روبينسون لها إنه خطط للاغتيال منذ أكثر من أسبوع، وأنه فعل ذلك لأنه "سئم من كراهيته". كما كتب: "هناك كراهية لا يمكن حلها بالمفاوضات".