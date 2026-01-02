مكتب التحقيقات الفيدرالي يحبط هجومًا ليلة رأس السنة كان يخطط له أحد عناصر تنظيم داعش

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، مساء اليوم الجمعة، عن "إحباط هجوم إرهابي كان من المقرر تنفيذه خلال احتفالات رأس السنة في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة"، وقال إن"الإرهابي، كريستين سترودفنت، كان يخطط للهجوم لأكثر من عام. وتشير الشكوك، استنادًا إلى مواد عُثر عليها في غرفة نومه، إلى أن هدف الهجوم كان اليهود والمسيحيين وأفراد مجتمع الميم".

ووفقًا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، "بدأ سترودفنت بدراسة ومتابعة محتوى تنظيم داعش على الإنترنت، وهناك تواصل مع عنصر، كان في الواقع ضابطًا متخفيًا في شرطة نيويورك، وأخبره بأنه يخطط لشنّ جهاد قريبًا. ثم التقى لاحقًا بضابطين متخفيين أثناء تخطيطه لتنفيذ هجوم على مطعم وسوبر ماركت باستخدام سكين ومطارق".

المعتقل مواطن أمريكي بلغ الثامنة عشرة من عمره ، كان سابقًا تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد تواصله مع عنصر من تنظيم داعش، حيث تلقى منه تعليمات حول كيفية تنفيذ الهجمات. أُلقي القبض عليه بعد تدخل عائلته ومحاولة إرساله إلى المستشفى بعد أن صرّح بأنه يخطط للانتحار رميًا بالرصاص على يد الشرطة. لم تُوجه إليه أي تهم في ذلك الوقت، لكنه أُحيل للعلاج الطبي نظرًا لحالته النفسية. وكما ذُكر، وردت معلومات استخباراتية مؤخرًا تفيد بعودته إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بل إنه أطلق على نفسه اسم "أبو بكر الأمريكي" على تطبيق تيك توك، ونشر محتوى يدعم تنظيم داعش على حسابه.