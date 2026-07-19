حوالي 60% من البالغين في الولايات المتحدة يحملون اليوم رأيًا سلبيًا عن إسرائيل، وذلك وفقًا لاستطلاع أجراه معهد بيو في شهر آذار/مارس ونُشر في صحيفة وول ستريت جورنال. ويأتي ذلك في أعقاب الطريقة التي تدير بها إسرائيل حروبها في غزة وإيران.

وفقًا لما نُشر في وول ستريت جورنال، تستثمر إسرائيل عشرات الملايين من الدولارات في جهد لصد الموجة المعادية لإسرائيل في الرأي العام في الولايات المتحدة، مستخدمة استراتيجيات مبتكرة تشمل الذكاء الاصطناعي وكذلك الدفع المباشر لوسائل الإعلام المحافظة.

حددت إسرائيل لعام 2026 ميزانية تزيد عن 700 مليون دولار لتوسيع الجهود الرامية إلى تحسين صورتها في جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب ما صرح به وزير الخارجية جدعون ساعر في نهاية العام الماضي. وهناك من يدعي أن هذه الحملة ضرورية لمواجهة الحملات التي تديرها إيران والحركة المؤيدة للفلسطينيين.