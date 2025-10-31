ترامب ينفي اتخاذه قرارا بضرب أهداف عسكرية داخل فنزويلا

بعدما أفدت تقارير إعلامية بأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى موافقته على الهجوم على فنزيلا، نفى ترامب اتخاذه قرارا بضرب أهداف عسكرية داخل فنزويلا، ورد ترامب عندما سأله الصحفيون، اليوم الجمعة، على متن الطائرة الرئاسية عما إذا كان قد اتخذ قراراً في هذا الشأن، بـ"لا".

وفي وقت سابق، قالت مسؤولة البيت الأبيض آنا كيلي عندما سئلت عن التقرير، إن "المصادر التي لم تسمها الصحيفة لا تعرف ما تتحدث عنه وأي إعلان سيأتي من ترامب". وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" في وقت سابق، الجمعة، أن إدارة ترامب قررت مهاجمة منشآت عسكرية داخل فنزويلا وأن الضربات قد تأتي في أي وقت.وذكرت الصحيفة أن الهجمات المخطط لها، والتي أوردتها أيضاً صحيفة "وول ستريت جورنال"، تهدف إلى تدمير المنشآت العسكرية التي يستخدمها التنظيم المتورّط في تهريب المخدرات، والذي تقول واشنطن إنه يخضع لسيطرة الحاكم الفنزويلي نيكولاس مادورو ويُدار من قِبل كبار أعضاء نظامه.

وأشارت المصادر إلى أن الأهداف التي قد تُضرب جواً خلال أيام أو حتى ساعات، تستهدف أيضاً "قطع رأس" هرم القيادة داخل الكارتل. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الكارتل يصدّر نحو 500 طن من الكوكايين سنوياً، تُقسّم بين أوروبا والولايات المتحدة.

ورغم امتناع المصادر عن التصريح عما إذا كان مادورو نفسه هدفاً للهجوم، فإن أحدهم قال إن "وقته ينفد"، مضيفاً: "مادورو على وشك أن يجد نفسه محاصراً، وقد يكتشف قريباً أنه لا يستطيع مغادرة البلاد حتى لو أراد ذلك". وأضاف المصدر: "وما هو أسوأ بالنسبة له، أن هناك الآن أكثر من جنرال واحد مستعد لاعتقاله وتسليمه، وهم يدركون تماماً أن الحديث عن الموت شيء، ومشاهدته يقترب شيء آخر".