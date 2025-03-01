"مطلوبون ساخطون": كيف تجند روسيا والصين العملاء المزدوجين الأمريكيين؟

نُشر تقرير استخباراتي خاص على شبكة "سي إن إن" اليوم (السبت)، يفيد بأن روسيا والصين بدأتا مؤخرًا زيادة الجهود في أجهزة المخابرات لتوظيف موظفين فيدراليين في الولايات المتحدة يعملون في مقر الأمن القومي، ومن بين أمور أخرى، يذكر التقرير أن الصينيين والروس يركزون على الموظفين الذين تم فصلهم، أو أولئك الذين قد يغادرون قريبًا أو ببساطة "الساخطين" من وظائفهم.

تشير المعلومات الاستخبارية إلى أن الدول الأجنبية "حريصة" على الاستفادة من الوضع وجهود إدارة ترامب لتنفيذ عمليات تسريح جماعي للعمال الفيدراليين - وهي خطة وضعها مكتب إدارة شؤون الموظفين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت أيضًا إن روسيا والصين تركزان جهودهما على الموظفين الذين قد يكون لديهم معلومات قيمة حول البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة والبيروقراطية الحكومية الحيوية. كما أصبح من الواضح أنه تم بالفعل إنشاء مواقع التوظيف ويجري التركيز على الموظفين الفيدراليين في LinkedIn.

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وقال مسؤول استخباراتي أميركي: "يعتقد خصومنا أن الموظفين في حالة أكثر ضعفاً في الوقت الحالي. ولا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لنرى أن هؤلاء الموظفين الفيدراليين الذين يتمتعون بثروة من المعرفة هم أهداف جذابة بشكل لا يصدق لأجهزة استخبارات خصومنا".

وكان كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية يناقشون بهدوء هذا السيناريو وكيفية التخفيف منه في الأسابيع الأخيرة. قال مدير المخابرات الوطنية تولسي جابارد في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هذه المناقشات تعكس "تهديدًا" لموظفي الحكومة غير المخلصين - وليس تحذيرًا سريريًا حول المخاطر المحتملة التي تشكلها استراتيجية التقشف العدانية للرئيس ترامب.

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وقال هولدن تريبليت، الذي شغل منصب مدير الاستخبارات في مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى: "ربما نخلق، حتى لو عن غير قصد إلى حد ما، بيئة تجنيد مثالية لأعدائنا. ما يحدث هنا ليس واقعيا، لأفعالنا لها عواقب".

وكما ذكرنا، فإن وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع تدرسان إجراء تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين. وقال البنتاغون في مذكرة الأسبوع الماضي إن أكثر من 5000 موظف يعملون بصورة مشروطة، الذين شغلوا في معظم الحالات في وظائفهم لمدة عام أو أقل، يمكن أن يتم فصلهم على المدى القصير. وتواصلت CNN مع جهاز المخابرات الوطني وكذلك السفارتين الروسية والصينية في واشنطن، لكن لم يتم تلقي أي رد.