دراما في يوتا: مقتل الناشط المؤيد لإسرائيل، تشارلي كيرك بعد إطلاق النار عليه في رقبته

قد يعجبك أيضًا -

قتل الناشط اليميني المؤيد لإسرائيل تشارلي كيرك، مساء اليوم (الأربعاء)، بعد استهدافه برصاصة في رقبته خلال فعالية حضرها في جامعة بولاية يوتا الأمريكية، وفقًا لتقرير بثته شبكة NBC. يُعد كيرك أحد أشهر قادة الرأي في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، ووفقًا للتوثيقات المنشورة على الإنترنت، أُصيب كيرك بجروح بالغة أدت الى وفاته، ووفقا للتوثيقات المنشورة للحادثة أًصيب كيرك خلال القاءه كلمة أمام حشد في يوتا، ويحتوي التوثيق على مشاهد يصعب رؤيتها من الحادثة.

SOCIAL NETWORKS

https://x.com/i/web/status/1965848149869969538 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفقاً لتقارير في وسائل الإعلام الأمريكية - إطلاق النار تم من مسافة بعيدة، وليس من مسافة قريبة كما قُدّر في البداية. الحديث يدور عن مسافة تقدر بحوالي 200 متر بين المُطلق النار والمقتول.

كما ذُكر، تشارلي كيرك البالغ من العمر 31 يُعتبر ناشطًا سياسيًا من الجهة اليمنى للخريطة السياسية، ويكثر من الدفاع عن سياسة إسرائيل وقد اشتبك مع المؤيدين للفلسطينيين. كذلك، يُعتبر ناشرًا للقيم المحافظة بين الشباب في الولايات المتحدة.

https://x.com/i/web/status/1965852077508190386 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/1965856817692741753 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

بعد الحادثة، دعا عدد من قادة العالم للدعاء له بالشفاء العاجل، ومنهم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جيه. دي. فانس، الذي غرّد قائلًا: "ادعوا له". وقال الرئيس ترامب أيضًا: "علينا جميعًا أن نصلي من أجل تشارلي كيرك، إنه رجل عظيم". وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التغريد قائلًا: "نحن نصلي من أجله".

https://x.com/i/web/status/1965853456209748082 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .