إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني 11 دولة للولايات المتحدة، وهذه هي الدول بالقائمة الحمراء

تدرس الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب تقييد دخول المواطنين من 43 دولة في إطار حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (السبت). وتدرج المسودة التي تم تداولها داخل الإدارة ثلاثة مستويات من الدول التي قد يواجه مواطنوها القيود.

وتقترح المسودة، التي وضعها مسؤولون دبلوماسيون وأمنيون، قائمة "حمراء" تضم 11 دولة سيُمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة. وقالت المصادر إن الدول المعنية هي أفغانستان وبوتان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

كما تضمنت مسودة الاقتراح قائمة "برتقالية" تضم 10 دول سيتم تقييد حركتها ولكن لن يتم إيقافها. في هذه الحالات، قد يُسمح لرجال الأعمال الأثرياء بالدخول، ولكن ليس للأشخاص الذين يسافرون بتأشيرات هجرة أو سياحة.

سيخضع المواطنون المدرجون في هذه القائمة أيضًا لمقابلات شخصية إلزامية من أجل الحصول على تأشيرة. وتضم القائمة "البرتقالية" بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.

الفئة الثالثة، "الصفراء"، مخصصة لـ 22 دولة سيتعين عليها تغيير بعض الأمور التي تقلق الإدارة، ومن أجل ذلك تم منحهم 60 يومًا لتغييرها. وإذا لم يتعاملوا مع طلبات الحكومة، فقد يتم نقلهم إلى إحدى القوائم الأكثر صرامة.

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وذكر المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، أن القائمة أعدتها وزارة الخارجية بالفعل قبل بضعة أسابيع، ومن المتوقع حدوث تغييرات بحلول وقت وصولها إلى البيت الأبيض.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن هذه القيود أوسع من تلك التي فرضت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.