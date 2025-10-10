انتقام ترامب ؟! اتهام المدعية العامة في نيويورك بالاحتيال

قدمت وزارة العدل الأمريكية اليوم (الخميس) لائحة اتهام ضد المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، بتهمة ارتكاب احتيال عقاري أثناء شراء عقار في فيرجينيا.

لائحة الاتهام التي تتضمن بنداً واحداً من الاحتيال المصرفي وبنداً واحداً من الإدلاء ببيان كاذب، جعلت من جيمس ثاني خصم سياسي لترامب يُتهم في منطقة شرق فيرجينيا منذ أن أقال كبير المدعين هناك وعيّن حليفته المقرّبة، ليندزي هيليغان، بدلاً منه. هيليغان، التي لم يكن لديها خبرة سابقة كمدعية عامة، قدمت قبل أسبوعين لائحة اتهام ضد مدير الـ FBI السابق جيمس بي. كومي بتهمة الإدلاء ببيان كاذب للكونغرس. وقد نفى التهمة.

جيمس ردّت: "لائحة الاتهام ليست سوى استمرار لرئيس يتصرف بيأس ضد جهاز القضاء لدينا. سأحارب هذه الاتهامات التي لا أساس لها بقوة."