يارون خطط للتقدم للزواج، وسارة عملت من أجل السلام الإسرائيلي الفلسطيني: هؤلاء ضحايا هجوم واشنطن

قُتل الزوجان يارون ليسينسكي وسارة ميلجرام في هجوم إطلاق نار صباح اليوم (الخميس) خارج المتحف اليهودي في واشنطن. وكان يارون، الذي ولد في ألمانيا، والذي هاجر إلى إسرائيل عندما كان عمره 16 عامًا، مساعدًا بحثيًا لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القسم السياسي بالسفارة. عمل سابقًا في هيئة السكان والهجرة. خريج جامعة رايخمان والجامعة العبرية.

عملت سارة في قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2023. قبل ذلك، عملت في Tech2Peace، حيث عملت هناك على بناء السلام الإسرائيلي الفلسطيني. خريجة الجامعة الأمريكية وجامعة كانساس. كانت ناشطة في "هيليل" في كانساس.

ونعت السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الراحلين قائلة: "كان يارون وسارة صديقين وزميلين لنا. كانا في ريعان شبابهما".

وتابعت : هذا المساء، أطلق إرهابي النار عليهما وأرداهما قتلى أثناء مغادرتهم فعالية في المتحف اليهودي في الكابيتول في واشنطن العاصمة. إن جميع موظفي السفارة يشعرون بالحزن والأسى بسبب جريمة القتل. لا توجد كلمات يمكنها أن تعبر عن مدى عمق حزننا ورعبنا إزاء هذه الخسارة الفادحة. قلوبنا مع عائلاتهم، والسفارة ستكون بجانبهم خلال هذا الوقت العصيب".

