مراسلات جديدة للمجرم الجنسي ابستين تتحدث عن ترامب وعلاقته بالضحايا

كشفت شبكة CNN الأميركية اليوم عن مراسلات جديدة لجيفري إبستين، الملياردير الأميركي المدان في قضايا اعتداءات جنسية، والذي انتحر في سجنه عام 2019. وتُظهر الرسائل الإلكترونية أن إبستين ذكر اسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عدة مرات خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حياته، في رسائل أرسلها إلى شخصيات مقربة من ترامب.

ووفقًا للتقرير، فقد أرسل إبستين رسائل إلى غيسلين ماكسويل – شريكته السابقة التي أُدينت هي الأخرى في قضايا استغلال جنسي – وإلى الكاتب الأميركي مايكل وولف، تحدث فيها عن علاقة ترامب بنساء كنّ ضحايا ضمن قضايا إبستين.

وجاء في إحدى الرسائل أن ترامب "قضى وقتًا طويلًا مع امرأة كانت إحدى ضحاياه"، بينما ورد في رسالة أخرى أن "ترامب كان على علم بتلك الفتيات".

وأكدت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي (التي نشرت جزءًا من المراسلات) أن ترامب لم يرسل ولم يتلقَّ أيًا من هذه الرسائل مباشرة، وأن معظمها كُتب قبل توليه الرئاسة.

في رسالة بتاريخ 2 أبريل 2011 كتب إبستين إلى ماكسويل:"أريدك أن تلتقي به، إنه ترامب... (حُذفت تفاصيل من الرسالة)، قضى ساعات في منزلي، ولم يُذكر ذلك أبدًا."

كما تضمنت المراسلات رسالة أخرى من فبراير\شباط 2019 – أي قبل سبعة أشهر من وفاة إبستين – كتب فيها للكاتب وولف:"ترامب قال إنه طلب مني الاستقالة من عضويتي في نادي مار-أ-لاجو، بالطبع كان يعرف بشأن الفتيات، لأنه طلب من غيسلين أن تتوقف."

وفي رسالة مؤرخة في 15 ديسمبر\كانون أول 2015 كتب وولف لإبستين:"سمعت أن CNN تخطط لسؤال ترامب الليلة عن علاقته بك."

ورد إبستين قائلاً:"هل يمكننا صياغة إجابة له؟ ما الذي يجب أن يقوله برأيك؟"

فأجابه وولف:"دعْه يورّط نفسه... إذا أنكر الرحلات أو اللقاءات، سيكون ذلك في صالحك إعلاميًا."

ويأتي نشر هذه المراسلات في وقت يشهد فيه ترامب تصاعدًا في التحقيقات حول علاقاته السابقة بإبستين، وهو موضوع لطالما نفاه الرئيس الأميركي السابق مؤكدًا أنه قطع علاقته به منذ سنوات طويلة.