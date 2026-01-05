اعتقال مادورو… كسر قواعد اللعبة الدولية وضربة مباشرة لمحور مناهض لواشنطن

لم يكن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجرّد إجراء أمني أو حدثاً داخلياً عابراً، بل خطوة صادمة كسرت قواعد النظام الدولي، وأطلقت مواجهة مفتوحة مع محور سياسي دولي مناهض للهيمنة الأمريكية. خطوةٌ قسّمت العالم بين من يبرّر استخدام القوة، ومن يرى فيها اعتداءً سافراً على سيادة الدول، وإشارة واضحة إلى مرحلة جديدة تُدار فيها الخلافات الدولية بالقوة العسكرية، لا بالقانون أو الدبلوماسية.

انقسمت ردودُ الفعلِ الدولية حيالَ عمليةِ اعتقالِ الرئيسِ الفنزويليِّ نيكولاس مادورو بينَ مؤيّدٍ ومعارض، إذْ اعتبرَ حلفاءُ واشنطن أنَّ الاعتقالَ يُشكّلُ خطوةً ضروريةً لمواجهةِ ما وصفوهُ بتهديداتٍ أمنيةٍ عابرةٍ للحدود، فيما رأتْ أطرافٌ أُخرى في العمليةِ انتهاكًا خطيرًا لسيادةِ دولةٍ مستقلة.

وخلالَ العقدينِ الماضيينِ، شكّلتْ سياساتُ مادورو جزءًا أساسيًا من محورٍ سياسيٍّ دوليٍّ مُناهضٍ للهيمنةِ الأمريكية، نسجت فنزويلا في إطارِهِ علاقاتٍ وثيقةً مع إيرانَ وروسيا، وفتحتْ قنواتِ تعاونٍ مع حزبِ اللهِ، شملت تنسيقًا سياسيًّا ودعمًا متبادلًا في مواجهةِ العقوباتِ والعزلةِ الغربية.

وتتّهمُ واشنطن طهرانَ وحزبَ الله باستخدامِ فنزويلا كمنصّةِ نفوذٍ في أميركا اللاتينية، سواءً على المستوى الأمنيِّ أو اللوجستيِّ، فيما تنظرُ موسكو إلى كاراكاس بوصفِها حليفًا استراتيجيًّا في مواجهةِ التمدّدِ الأمريكيِّ، ولا سيّما في مجالي الطاقةِ والتسليح.

وعقبَ العمليةِ، سارعتْ روسيا إلى إدانةِ اعتقالِ مادورو، واعتبرتْهُ عدوانًا مسلّحًا وانتهاكًا صارخًا لسيادةِ دولةٍ عضوٍ في الأممِ المتحدة، مطالبةً بالإفراجِ الفوريِّ عنه.

إيرانُ بدورِها وصفتْ ما جرى بأنَّهُ قرصنةٌ سياسيةٌ وعسكرية، فيما أكّدَ حزبُ الله أنَّ العمليةَ تُمثّلُ نموذجًا جديدًا لفرضِ الإرادةِ بالقوةِ خارجَ أيِّ إطارٍ قانونيٍّ.

ويرى مراقبونَ أنَّ استهدافَ مادورو يندرجُ في سياقٍ أوسعَ لإضعافِ هذا المحورِ، بعدَ إسقاطِ النظامِ في سوريا، واستنزافِ حزبِ الله، والحربِ على غزة، في محاولةٍ أمريكيةٍ لإعادةِ رسمِ موازينِ القوى، وإغلاقِ ساحاتِ الدعمِ المتبادلِ بينَ أطرافِه.

في إشارةٍ إلى مرحلةٍ دوليةٍ جديدةٍ تُدارُ فيها الخلافاتُ بالقوةِ المباشرةِ، لا بالقانونِ الدوليّ.