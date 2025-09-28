مروع: أمريكي من نيويورك يعترف بقتل والديه - على الهواء مباشرة

مروع: أُلقي القبض على أمريكي يويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن اعترف خلال مقابلة تلفزيونية بأنه قتل والديه قبل أن يدفنهما في حديقة منزلهم الخلفية في نيويورك - قبل ثماني سنوات.

لورينز كراوس، البالغ من العمر 53 عاماً، تم اعتقاله بعد أن اعترف بجرائم القتل خلال مقابلة في قناة تابعة لمحطة CBS محلية تقع في حي ألباني بنيويورك. قال كراوس للمُقدِّم: "دفنتهم في منزلهم"، فتساءل المذيع: "دفنتهم في الحديقة الخلفية لمنزلك في ألباني؟"، فأجاب كراوس: "نعم".

بدأ الحدث بعد فتح تحقيق بخصوص دفع مخصصات التأمين الوطني لوالدي كراوس، بعد عدم سماع أي شيء من الزوجين لسنوات. أصدرت السلطات أمر تفتيش لمنزل فرانز وتريزيا كراوس واشتبهت بأن "ابنهما أخذ مخصصات التأمين الوطني الخاصة بهما واستخدم الأموال لأغراضه الشخصية". بعد المداهمة على المنزل، عثرت السلطات على جثتي والدي كراوس في فناء منزلهما الخلفي.

قبل أن يتمكنوا من استجواب المشتبه بهم في قتلهم، اتصل الابن كراوس بمحطة التلفزيون المحلية ليعترف بقتل والديه. وقد قال لوسيلة الإعلام المحلية إنه فعل ذلك لأنهما "أصبحا أضعف وتدهورت حالتهما مع الوقت".