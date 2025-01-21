ترامب يلغي العقوبات التي فُرضت على المستوطنين

وقع الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، الليلة (الثلاثاء)، على إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن على المستوطنين وكيانات استيطانية، والتي تورطت، من بين أمور أخرى، في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وشملت العقوبات التي تم رفعها تجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع الكيانات المدرجة في القائمة.

كانت الخطوة الأخرى التي اتخذها الرئيس ترامب في أول يوم له في منصبه هي منح العفو لمثيري الشغب في الكابيتول. ومنح العفو لنحو 1500 أميركي اتهموا بالتورط في اقتحام مبنى الإدارة في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وهو يوم إعلان نتائج الانتخابات التي خسر فيها ترامب أمام بايدن.

ومن بين المتهمين بالتورط في اقتحام مبنى الكابيتول، مُنح عفو كامل لمئات الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم مثل مهاجمة ضباط الشرطة وتدمير الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، حصل أكثر من عشرة متهمين على أحكام تساهل من شأنها أن تخفف أو تلغي أحكامهم وقد تمهد الطريق لإطلاق سراحهم من السجن. وقال ترامب عن احتمال إطلاق سراح السجناء: “نأمل أن يخرجوا الليلة، من إجل الحقيقة".