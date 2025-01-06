ترامب رئيسا: الكونغرس الأميركي يؤكد نتائج الانتخابات الرئاسية
المراسم تضمنت، فتحًا رمزيًا لصناديق النتائج من كافة الولايات، والتصويت على الموافقة عليها
i24NEWS
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انعقد الكونغرس الأميركي اليوم (الأحد) في جلسة مشتركة بين حجرتيه- مجلس النواب ومجلس الشيوخ- لغرض تأكيد نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب.
وتتضمن المراسم، فتحًا رمزيًا لصناديق النتائج من كافة الولايات، والتصويت على الموافقة عليها.
وعلى عكس ما حدث قبل 4 سنوات، بعد خسارة ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن، وهجوم حشد من أنصار الأول على مبنى الكابيتول، كانت النتائج هذه المرة: الحصول على موافقة الكونغرس دون صعوبة.
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