ترامب رئيسا: الكونغرس الأميركي يؤكد نتائج الانتخابات الرئاسية

انعقد الكونغرس الأميركي اليوم (الأحد) في جلسة مشتركة بين حجرتيه- مجلس النواب ومجلس الشيوخ- لغرض تأكيد نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب.

وتتضمن المراسم، فتحًا رمزيًا لصناديق النتائج من كافة الولايات، والتصويت على الموافقة عليها.

وعلى عكس ما حدث قبل 4 سنوات، بعد خسارة ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن، وهجوم حشد من أنصار الأول على مبنى الكابيتول، كانت النتائج هذه المرة: الحصول على موافقة الكونغرس دون صعوبة.