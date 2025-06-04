تغييرات داخل الإدارة الأمريكية تقلق إسرائيل بعد استبعاد شخصيات مؤيدة لها

تغييرات لافتة تشهدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية، لا سيما في ملف الشرق الأوسط، أبرز هذه التغييرات جاءت بإقصاء واحدة من أكثر الأصوات دعمًا لإسرائيل، المتحدثة السابقة باسم الخارجية والمبعوثة الخاصة للبنان، مورغان أورتاغوس.

قرار استبعاد أورتاغوس أثار قلقًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، فمورغان لم تكن مجرد دبلوماسية، بل صوتًا قويًا لصالح إسرائيل في واشنطن، وكانت تربطها علاقات وثيقة مع مسؤولين إسرائيليين، وتتبنّى سرديتهم بالكامل في ملفات مثل حزب الله، ولبنان، وحتى إيران.

مورغان لن تكون الوحيدة من سلسلة التغييرات داخل الإدارة الأمريكية، بل تُشير مصادر مقربةٍ من ترامب أن الرئيس الأمريكي، أمر بنقل مسؤولين شديدي الدعم لإسرائيل بشكل مفاجئ من مواقعهم في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، الأمر الذي أقلق وفاجئ الحكومة الإسرائيلية من هذه التغييرات.

الضربة غير المتوقعة لإسرائيل، عبّر عنها مسؤولين إسرائيليين عن خشيتهم من أن تكون بداية نهج أميركي جديد يسعى إلى تقليص تأثير اللوبيات المؤيدة لإسرائيل، خصوصًا في ملفات حساسة تتعلّق بترسيم الحدود البحرية، وإعادة إعمار غزة، ومستقبل العلاقة مع السعودية.

مصادر إسرائيلية، أشارت إلى أن التغييرات المفاجئة، تأتي على خلفية الخلافات بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بشأن هجوم محتمل على إيران، وكذلك فيما يتعلق باستمرار الحرب في قطاع غزة.