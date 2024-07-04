توثيق ترامب وهو يشتم بايدن بصورة مهينة

في توثيق انتشر في شبكات التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس)، شوهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يهين الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إنه "عجوز ومكسور، لقد طردته من السباق".

وفي تغريدة نشرها موقع إكس (تويتر سابقا)، يبدو أيضا أنه يهين ويشتم نائبة بايدن، كامالا هاريس، قائلا إنها "سيئة حقا. مثيرة للشفقة للغاية".

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بالإطار ذاته, قررت ABC تغيير نشر المقابلة مع بايدن، وسيتم نشر المقابلة بأكملها غداً في المساء (من الجمعة إلى السبت).

وذكرت شبكة "إن بي سي" أيضًا أن بايدن "لا يزال ممزقًا" بشأن السباق الرئاسي، وسط دعوات للتنحي. في بعض المناظرات، أقر بايدن بأن الضربة التي تلقاها من أدائه في المواجهة التي جرت الأسبوع الماضي قد تكون أكبر من أن يتمكن من التغلب عليها، بينما في مناظرات أخرى رفض تماما فكرة انسحابه من حملة إعادة انتخابه.

بعض أفراد عائلة الرئيس، وخاصة السيدة الأولى جيل بايدن وابنهما هانتر بايدن، يحثونه على إجراء تغييرات على طاقم موظفيه ويقدمون وجهات نظرهم بشكل متزايد حول استراتيجية حملته – في محاولة لإحياء الحملة، وذلك فقًا لثلاثة أشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.