توثيق ترامب وهو يشتم بايدن بصورة مهينة

في توثيق انتشر في شبكات التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس)، شوهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يهين الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إنه "عجوز ومكسور، لقد طردته من السباق".

وفي تغريدة نشرها موقع إكس (تويتر سابقا)، يبدو أيضا أنه يهين ويشتم نائبة بايدن، كامالا هاريس، قائلا إنها "سيئة حقا. مثيرة للشفقة للغاية".

