البابا فرنسيس خضع لعملية نقل دم: "حالته حرجة"

دخل البابا فرانسيس (88 عاما) إلى المستشفى منذ أكثر من أسبوع في حالة حرجة بسبب التهاب رئوي مزدوج والتهاب شعبي مزمن. وفي تحديث نشر اليوم (السبت)، أعلن الفاتيكان أن البابا يعاني من أزمة ربو تنفسية طويلة، ويحتاج إلى نقل دم بعد أن كشفت الاختبارات أنه يعاني من نقص الصفيحات، ما يؤدي إلى فقر الدم.

وجاء في إعلان الفاتيكان أن "الأب الأقدس يواصل الحراسة"، لكن أفيد أنه "يعاني أكثر من الأمس". وعلى الرغم من حالته، فقد أمضى يومه على كرسي متحرك، وهو يعاني من آلام إضافية. كما ورد أنه "لم يخرج من الخطر"..

ونذكركم أن البابا فرنسيس دخل المستشفى يوم الجمعة الماضي بسبب إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي. والاثنين الماضي، قال الفاتيكان في بيان رسمي إن حالته تدهورت.

وتم تعيين البابا فرانسيس في منصبه عام 2013، وهو رقم 266 في هذا المنصب. ولد في الأرجنتين عام 1936 وهو أول بابا غير أوروبي يتم تعيينه في هذا المنصب منذ عام 1282م.