أخبار جيدة لهاريس: شعبتها بالولايات المتحدة تقفز: وكم حصل ترامب بالاستطلاع؟

يشير استطلاع جديد لشبكة ABC نشر اليوم (الأحد)، إلى أن وضع المرشحة البارزة للحزب الديمقراطي للرئاسة، كامالا هاريس، يواصل التحسن بين الجمهور الأميركي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 43% من المواطنين الأميركيين لديهم رأي إيجابي تجاه هاريس، مقابل 42% قالوا إن لديهم رأيا سلبيا عنها. إلا أن الاستطلاع ذاته، قبل أسبوع، وجد أن 35% فقط من الجمهور الأميركي رأوا هاريس في ضوء إيجابي، بينما نظر إليها 46% بشكل سلبي.

وعلى صعيد الرأي الإيجابي لترامب، يبدو أن الأخير يتراجع هذا الأسبوع في المؤشر حيث يرى 36% من الجمهور الأميركي أنه إيجابي، مقارنة بالأسبوع الماضي عندما حصل على 40%.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن غالبية الأمريكيين، 52%، يقولون إنها يجب أن تكون المرشحة الديمقراطية النهائية في الانتخابات. ومن بين الديمقراطيين، يعتقد 86% ذلك، مقارنة بـ 51% من المستقلين و20% فقط من الجمهوريين.

تتمتع هاريس بميزة على الرئيس السابق دونالد ترامب عندما يتعلق الأمر بحماس الأميركيين لحقيقة أنهم مرشحون. يقول 48% من الأمريكيين إنهم سيشعرون بسعادة غامرة إذا أصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية، مقارنة بـ 39% يقولون إنهم سعداء بكون ترامب هو المرشح الجمهوري.

ترامب هو المرشح الجمهوري.