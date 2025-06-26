ما الذي حدث مع مقاتلة أمريكية من طراز بي-2 بعد مشاركتها بالعملية ضد منشأة فوردو الإيرانية؟

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حظيت قاذفات بي-2 الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي بشهرة واسعة النطاق بعد مهاجمتها منشأة فوردو النووية الايرانية. لكن إحدى هذه القاذفات فشلت في إتمام الرحلة الشاقة، بعد أن علقت في عرض المحيط أثناء رحلتها، جاء ذلك وفقا لموقع TWZ (The War Zone) العسكري.

في حين هاجمت سبع قاذفات المنشآت النووية في فوردو ونطنز، أدت ثلاث طائرات أخرى في مهمة أخرى ضمن العملية المعقدة. حيث انطلقت الطائرات نفسها من قواعد في ولاية ميسوري الأمريكية يوم السبت، متجهةً غربًا، وكانت، بحسب التقارير، في طريقها إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ. واتضح أن هدف هذه المهمة هو التغطية على الأمر وإرباك الرأي العام، وإيهام العالم بأن عملية مهاجمة إيران لم تبدأ بعد.

أُعلن عن نجاح هذه المناورة العسكرية، من قِبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، لكن إحدى القاذفات الثلاث تعرضت لعطل فني واضطرت للهبوط اضطراريًا في هاواي. هبطت الطائرة في منطقة بيرل هاربور، التي تُعتبر مركزًا حيويًا لعمليات الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بينما عادت جميع الطائرات الأخرى بالفعل إلى قاعدة وايتمان الجوية في ميسوري، ولا تزال هذه الطائرة عالقة في مكان بعيد، ولا يزال من غير الواضح متى ستتمكن من الإقلاع مرة أخرى.

هذه ليست المرة الأولى التي تُجبر فيها قاذفة B-2 على الهبوط اضطرارياً في هاواي، نظراً لحالة صيانتها المعقدة ومشاكلها الفنية العديدة. هذا وأشار موقع الأخبار العسكرية TWZ إلى أن الطائرة، التي تحمل الاسم الرمزي MYTEE14، ثابتة في مكانها دون أن تتحرك فعلياً، وأن مركبة شرطة مثبتة بها لتثبيتها. قد تستغرق عملية الإصلاح وقتاً طويلاً، وقد تكون هناك صعوبات لوجستية بسبب بُعدها عن القاعدة الرئيسية.