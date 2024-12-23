قصة محزنة: العثور على نائبة أمريكية بعد تغيبها عن الكونغرس ستة أشهر في هذا المكان

عثر على عضو الكونجرس عن ولاية تكساس كاي جرينجر، التي غابت عن التصويت في مجلس النواب منذ يوليو/تموز، في منشأة لرعاية الذاكرة في منطقة دالاس فورت وورث.

وكان من المقرر أن تتقاعد جرينجر في يناير/كانون الثاني، لكن عدم حضورها للتصويتات المهمة، نظرا لأن الجمهوريين لا يتمتعون إلا بأغلبية ضئيلة، أثار الدهشة.

وقد بحثت عنها صحيفة دالاس إكسبرس قبل أن تجدها في منشأة رعاية مرضى الخرف. وقال ابنها لصحيفة دالاس مورنينج نيوز إنها "تعاني من بعض مشاكل الخرف". وأصدر مكتبها بيانًا قال فيه إنها لم تتمكن من السفر إلى واشنطن العاصمة بسبب "تحديات صحية غير متوقعة" جعلت الرحلة "صعبة وغير متوقعة".