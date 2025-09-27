مخاوف في البنتاغون: الخطة العسكرية الهامة ضد الصين فشلت

أفاد "وول ستريت جورنال" اليوم (السبت) أن خطة طموحة للبنتاغون لنشر آلاف الطائرات المسيرة المتقدمة استعداداً لمواجهة محتملة مع الصين قد فشلت - وجيش الولايات المتحدة يكافح لفهم كيفية استخدام بعض الأنظمة في الميدان.

وفقًا للتقرير، الخطة التي أُطلقت قبل نحو عامين لشراء أسلحة ذاتية القيادة منخفضة التكلفة بسرعة من أجل مواجهة القدرات العسكرية للصين، يتم نقلها الآن إلى قسم آخر بسبب التخوف من أنها لا تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية.

هذه الخطوة تعكس الإحباط من العقبات في البرنامج المسمى "Replicator"، وهو جهد بارز من وزارة الدفاع الأمريكية منذ عهد إدارة بايدن ويهدف إلى توفير آلاف أنظمة الذكاء الاصطناعي الجوية والبرية والبحرية حتى أغسطس\آب 2025. نائبة وزير الدفاع آنذاك، كاثلين هيكس، أعلنت عن البرنامج في عام 2023 مع ضمان تكنولوجيا "صغيرة وذكية ورخيصة".

بينما طلبت هيكس مليار دولار على مدى عامين من أجل الخطة (Replicator)، دعا بعض المشرعين إلى إنفاق مليارات إضافية، مدّعين أن المبلغ الإجمالي يجب أن يكون أعلى بكثير لضمان نجاح الخطوة.

بعض الأنظمة لم تكن جيدة، أو كانت باهظة الثمن أو بطيئة في الإنتاج إلى حد أنه لم يكن بالإمكان شراؤها بالكمية المطلوبة. كما أُفيد أيضًا بأن البنتاغون واجه صعوبة في العثور على برنامج يمكنه التحكم بنجاح بعدد كبير من الطائرات بدون طيار، من إنتاج شركات مختلفة، لتعمل بتنسيق من أجل إصابة الهدف كما ينبغي.

الآن، يُقال إن البنتاغون نقل العمل على مشروع "Replicator" إلى وحدة جديدة تحت قيادة العمليات الخاصة تُدعى مجموعة الحرب الذاتية للدفاع، أو DAWG، على أمل تسريع البرنامج والتركيز على السلاح الأنسب.

المشاركون في برنامج "Replicator" يكشفون عن أسباب مختلفة للأحداث، لكنهم يقولون إن الجهد كان في معظمه ناجحًا. يشير بعضهم إلى مسؤولي الجيش الذين دفعوا لشراء أنظمة لم تكن جاهزة للاستخدام، بينما يقول آخرون إن العقبات كانت مجرد جزء طبيعي من أي محاولة طموحة لتسريع تكنولوجيا لم تكن موجودة فعلاً بعد.

كما ذُكر، كل هذه الخطة وُضعت بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع الصين في المحيط الهادئ. بكين وسعت بسرعة ترسانتها من السفن والطائرات والأسلحة المتطورة في السنوات الأخيرة، ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن بكين قد تكون مستعدة لغزو تايوان - شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة - بالفعل في عام 2027.